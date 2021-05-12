Лондон будет расхищать деньги своих граждан по примеру США — Пригожин

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин объяснил причины выпада главы Британского МИД в адрес России.

Вчера, 11 мая, британский министр иностранных дел Доминик Рааб обвинил Россию в укрывательстве международных преступников, а также в том, что наша страна "недостаточно активно" борется с нарушителями международных законов. Про каких преступников идет речь пока не понятно, однако заявление прозвучало на фоне объявления в розыск нескольких граждан России. При этом некоторые средства массовой информации упоминают имя петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в связи с новостью. Корреспондент издания "Правда.ру" попросил предпринимателя дать комментарий по этому поводу.

По словам Пригожина, его действительно разыскивают американские спецслужбы по обвинению о "вмешательстве" в американский избирательный процесс, несмотря на то, что ранее суд США полностью оправдал бизнесмена и снял с него все обвинения. Со своей стороны, он предлагает МИД Великобритании быть справедливыми и обратить внимание на преступников из других стран.

"В Лондоне говорят, что Россия прячет граждан, которых разыскивают за рубежом. Вот меня, например, ищут американцы, хотя мой адрес всем известен. Ищут потому, что считают меня преступником. А я считаю себя патриотом. А преступниками — господина Байдена, Сороса, Цукерберга, Безоса, Дорси, Пелоси и Харрис. И поэтому обращаюсь к Министерству иностранных дел Великобритании и настаиваю на том, чтобы оно потребовало от США их немедленной выдачи для придания справедливому суду на территории РФ. Напоминаю, что меня полностью и безоговорочно оправдал американский суд, сняв с меня все обвинения", — передает слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Вчера стало известно, что королева Великобритании Елизавета II высказалась об усилении военной мощи государства. Именно с этим Евгений Пригожин связывает резкие высказывания британского МИДа. Усиливая в средствах массовой информации значимость "российской угрозы", Лондон будет настаивать на увеличении военного бюджета, так же как это раньше делал Вашингтон.

"Причины истерии в Великобритании вполне понятны. Эксперты уже предполагали, что Лондон в попытках увеличить военный бюджет пойдет по протоптанной Западом дорожке, используя термин "российская угроза" и пугает им своих граждан. Так и случилось, вчера Елизавета II обозначила, что собирается выделить на оборону 24 миллиарда фунтов стерлингов в ближайшие четыре года. Это самая большая сумма за последние тридцать лет. Так что господа, демократические страны, все ваши обвинения связаны исключительно с одним, с попыткой расхищать деньги собственных народов", — считает Пригожин.