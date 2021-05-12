Из ПАСЕ пришли соболезнования в связи с казанской трагедией

Соболезнования в связи с казанской трагедией, которая унесла жизни девяти человек, выразили в ПАСЕ. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс сообщил в специальной телеграмме, что "потрясён и глубоко опечален".

Данные приводит для ТАСС пресс-служба Совета Федерации: именно в адрес председателя СФ Валентины Матвиенко была направлена телеграмма Дамса.

"Я потрясён и глубоко опечален известиями о расстреле в школе в Казани. Выражаю мои искренние соболезнования семьям, друзьям и коллегам погибших и надеюсь на скорейшее выздоровление пострадавших и раненых в этом трагическом событии. Парламентская ассамблея Совета Европы остаётся с народом России в эти тяжёлые времена", — написал Дамс.

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