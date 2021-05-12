Почему в американских тюрьмах дают несколько пожизненных сроков?

В США преступникам часто назначают наказание в виде нескольких пожизненных или даже десятков тысяч лет тюремного заключения. Отбыть такой срок невозможно, так как человек просто не доживёт.

Например, недавно медсестру Рету Мэйс приговорили к семи пожизненным срокам за массовые убийства ветеранов.

О том, почему в США дают такие сроки, в интервью "Правде.Ру" рассказал доктор юридических наук, профессор кафедры международного права в МГИМО Дмитрий Лабин.

"Дело в том, что правовая и судебная система Соединённых Штатов складывалась веками, и принцип справедливости там один из ключевых принципов. Поэтому тут даже вопрос даже не целесообразности, как во многих других правовых системах, а справедливости. Такие сроки могут казаться с точки зрения человеческой жизни нереальными, но юридически имеют логическое объяснение: они просто суммируются, если человек, например, совершил несколько преступлений. Психологический фактор в данном случае в приоритет не ставится. Он, скорее, как следствие. Каждый человек действительно может это понимать и осознавать. Но парадокс в том, что, к сожалению, на преступность психологическими факторами очень сложно повлиять. Поэтому в данном случае это лишь, на мой взгляд, элементы справедливости правовой и судебной системы. Лучше, наверное, пока не придумано", — заключил эксперт.

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