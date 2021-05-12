Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Неадекватное состояние казанского стрелка мешает следствию
Банки обязали раскрывать причину отказа в ипотечных каникулах
В Минтруда посчитали бедных россиян: их стало меньше
Мишустин рассказал, как подрабатывал грузчиком и лаборантом
Генерал ФСБ раскритиковал ужесточение оборота оружия после трагедии в Казани
К 2022 году медицину Петербурга переведут на цифровой формат
Старая рана, тихая ненависть: эксперт о конфликте Израиля и Палестины
Голикова заявила об отсутствии индийского штамма COVID в России
США увеличили закупки российского мороженого почти в четыре раза

Почему в американских тюрьмах дают несколько пожизненных сроков?

Мир » Северная Америка » США и Канада

В США преступникам часто назначают наказание в виде нескольких пожизненных или даже десятков тысяч лет тюремного заключения. Отбыть такой срок невозможно, так как человек просто не доживёт.

Почему в американских тюрьмах дают несколько пожизненных сроков?

Например, недавно медсестру Рету Мэйс приговорили к семи пожизненным срокам за массовые убийства ветеранов.

О том, почему в США дают такие сроки, в интервью "Правде.Ру" рассказал доктор юридических наук, профессор кафедры международного права в МГИМО Дмитрий Лабин.

"Дело в том, что правовая и судебная система Соединённых Штатов складывалась веками, и принцип справедливости там один из ключевых принципов. Поэтому тут даже вопрос даже не целесообразности, как во многих других правовых системах, а справедливости. Такие сроки могут казаться с точки зрения человеческой жизни нереальными, но юридически имеют логическое объяснение: они просто суммируются, если человек, например, совершил несколько преступлений.

Психологический фактор в данном случае в приоритет не ставится. Он, скорее, как следствие. Каждый человек действительно может это понимать и осознавать. Но парадокс в том, что, к сожалению, на преступность психологическими факторами очень сложно повлиять. Поэтому в данном случае это лишь, на мой взгляд, элементы справедливости правовой и судебной системы. Лучше, наверное, пока не придумано", — заключил эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

30 тысяч лет тюрьмы. Почему в Америке такие большие тюремные сроки ?
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Банки обязали раскрывать причину отказа в ипотечных каникулах
Неадекватное состояние казанского стрелка мешает следствию
В Минтруда посчитали бедных россиян: их стало меньше
Мишустин рассказал, как подрабатывал грузчиком и лаборантом
Генерал ФСБ раскритиковал ужесточение оборота оружия после трагедии в Казани
Когда в экономике не всё идёт по плану
К 2022 году медицину Петербурга переведут на цифровой формат
Чесотка: зудит страшно, но лечится быстро
Старая рана, тихая ненависть: эксперт о конфликте Израиля и Палестины
Голикова заявила об отсутствии индийского штамма COVID в России
Популярное
Происшествия
Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"

Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.

Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
Происшествия
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
Происшествия
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Происшествия
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший учащийся
Усам Оздемиров Когда в экономике не всё идёт по плану Усам Оздемиров Любовь Степушова Расстрел в Казани: зачем нам государство, которое не может нас защитить Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 12 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев
Происшествия
Учащиеся школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы
Происшествия
Психолог рассказала о причинах появления стрелков в школах
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Происшествия
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников