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"Косячок за укольчик" - вакцинная акция в штате Вашингтон

Мир

Совет по алкоголю и каннабису штата Вашингтон разрешает легальным розничным торговцам марихуаной раздавать бесплатные "косяки" тем, кто сделал хотя бы один укол коронавирусной вакцины.

 

Таким образом власти штата стимулируют прививочную компанию.

Как следует из пресс-релиза Света, это решение было принято после "многочисленных запросов” от лицензированных магазинов каннабиса, которые таким образом хотят привлечь людей в организованные на их территории прививочные пункты.

  • "Одаривать" марихуаной начали в понедельник, а закончится акция уже 12 июня.

Уточняется, что получить порцию марихуаны можно будет "один раз в одни руки" и никакая другая травка выдаваться "взамен" не будет.

К слову, в России в прививочные пункты завлекают более крупными "призами":

Среди привитых от коронавируса в Уфе разыграют квартиру и модные смартфоны

"Общественный фонд развития Уфы" запустил проект по вакцинации населения от COVID-19. Жители города, которые получат прививку с 14 мая по 20 июня, станут участниками розыгрыша квартиры и модных смартфонов, сообщает сайт акции "Здоровая Уфа".

Люди, которые посетят любой пункт вакцинации в Уфе, получат флаер с кодом. Купон затем необходимо зарегистрировать на сайте акции. Разыгрываться будет однокомнатная квартира и десять смартфонов.

РИА "Новости" уточняет, что квартира стоимостью не более 2,5 млн рублей находится в Демском районе Уфы. Цена "модного" смартфона составляет 70 тыс. рублей.

  • Минздрав Башкирии сообщает, что полный комплект вакцины от коронавируса в регионе получили более 200 тыс. человек.

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Коронавирус не отступает - репортаж «Вестей» из красной зоны covid-госпиталя в Уфе
Автор: Ольга Лебедева
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