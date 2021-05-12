Black Lives Matter поддержали Палестину в конфликте с Израилем

Движение Black Lives Matter выступило с заявлением в поддержку Палестины. На этой неделе происходит новый виток эскалации арабо-израильского конфликта.

Поводом для эскалации стали беспорядки у мечети Аль-Акса между израильскими полицейскими и палестинцами. С 11 мая боевое крыло палестинского ХАМАС несколько раз обстреляло ракетами израильскую территорию. Израиль в ответ устроил обстрел Сектора Газа и Западного берега. СМИ сообщают о множественных разрушениях и жертвах конфликта.

После обострения на Ближнем Востоке столкновения между палестинцами и израильтянами произошли в Нью-Йорке.

Black Lives Matter заявили о солидарности с палестинцами и выступили за независимость государства. США официально не признают Палестину.

"Black Lives Matter выражает солидарность с палестинцами в Шейх Джаррахе и на Западном берегу реки Иордан. Мы твёрдо привержены прекращению всех форм колониализма и выступаем за освобождение Палестины", — говорится в сообщении движения в Instagram.

В 2017 году администрация Дональда Трампа признала Иерусалим столицей Израиля и перенесла в спорный город своё посольство.

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