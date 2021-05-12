Принц Чарльз может сократить численность королевской семьи

Британский принц Чарльз решил сократить количество членов королевской семьи. Об этом в интервью изданию Daily Express сообщил телеведущий Джайлз Брандрет.

На данный момент титулом "королевское высочество" удостоены более 20 родственников Елизаветы II.

В конце 1940-хх годов королевская семья состояла всего из трёх человек: короля, королевы и двух принцесс.

Брандрет, который в своё время близко общался с принцем Филиппом, рассказал, что титул "королевское высочество" могут сохранить сам принц Чарльз, его супруга Камилла, принц Уильям, Кейт Миддлтон и принцесса Анна с принцем Эдвардом.

Это позволит сократить расходы на содержание королевского двора.

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