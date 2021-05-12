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Кудлоу: кибератаки в США и война ХАМАСА в Израиле – проверка Байдена Россией

Мир

Американский журналист Ларри Кудлоу нашёл связь между кибератаками на трубопровод США и войной ХАМАСА против Израиля.

Кудлоу: кибератаки в США и война ХАМАСА в Израиле – проверка Байдена Россией

По его словам, всё это из-за того, что

"президент Байден проходит проверку и просто принимает удары на себя".

Кудлоу уверен: такую масштабную проверку 47-ому президенту США, "пока ещё не проявившему никакой силы", организовала Россия.

Что именно сказал в эфире своего шоу Ларри Кудлоу

"Я считаю, что кибератаки на юго-востоке США абсолютно связаны с войной ХАМАСА против Израиля. И связь эта — в России.

Эти киберхакеры-вымогатели на самом деле — российские киберхакеры.

Что касается ХАМАСА, то ХАМАС, конечно, террористическое государство Иран. А кто самый большой сторонник Ирана? Вы догадались — Россия.

На каждом шагу Россия наносит вред и Ирану, и США, и Израилю, и Авраамовским соглашениям.

Кстати, давайте отдадим должное и Китаю, потому что он является крупным финансистом и покупателем нефти Ирана.

Вы можете сказать, что мое мнение притянуто за уши, но я так не думаю. Байден — новобранец, а новобранцев проверяют постоянно. И пока я не вижу, чтобы президент Байден вступился за Израиль. И я не слышу, как он взрывает Иран.

И я не слышу, чтобы он считал Россию ответственной. Видите, здесь есть закономерность.

Они толкают нас туда-сюда, а мистер Байден просто принимает на себя удары".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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