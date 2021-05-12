Два камерунца-трансгендера были приговорены к пяти годам тюремного заключения и оштрафованы на 200 тысяч франков ($370 долларов) каждый.
Ньеукам Лоик Мидрел, блогер и интернет-знаменитость, известная как Шакиро, и Моут Роланд, известный под именем Патриция, были задержаны в феврале за "попытку гомосексуализма”.
Им было отказано в освобождении под залог, и суд над ними, который несколько раз откладывался, закончился сегодня обвинительным приговором в магистратском суде Бонанджу Дуала.
Их адвокат Элис Ком сообщила "Би-би-си", что суд вынес максимальный приговор, который "не учел того факта, что молодые люди впервые нарушили закон”. Она сказала, что они будут обжаловать это решение.
"Мы продолжим борьбу в апелляционном суде. Это решение чревато ростом насилия в отношении ЛГБТК", — сказала она.
Максимильен Нго Мбэ, глава правозащитной группы, также пообещал оспорить решение суда перед внешними партнерами Камеруна, заявив, что страна "нарушила все международные конвенции, которые подписала".
ДЛЯ СПРАВКИ
Камерун входит в число 31 африканской страны, которая криминализирует гомосексуализм.
По данным Human Rights Watch, камерунские силы безопасности арестовали по меньшей мере 24 человека с февраля в рамках "тесного подавления" лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ+).
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Стрелок из Казани Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в 175-й школе, дал первые показания.