В Камеруне в рамках "тесного подавления" двух трансгендеров посадили на пять лет

Два камерунца-трансгендера были приговорены к пяти годам тюремного заключения и оштрафованы на 200 тысяч франков ($370 долларов) каждый.

Ньеукам Лоик Мидрел, блогер и интернет-знаменитость, известная как Шакиро, и Моут Роланд, известный под именем Патриция, были задержаны в феврале за "попытку гомосексуализма”.

Им было отказано в освобождении под залог, и суд над ними, который несколько раз откладывался, закончился сегодня обвинительным приговором в магистратском суде Бонанджу Дуала.

Их адвокат Элис Ком сообщила "Би-би-си", что суд вынес максимальный приговор, который "не учел того факта, что молодые люди впервые нарушили закон”. Она сказала, что они будут обжаловать это решение.

"Мы продолжим борьбу в апелляционном суде. Это решение чревато ростом насилия в отношении ЛГБТК", — сказала она.

Максимильен Нго Мбэ, глава правозащитной группы, также пообещал оспорить решение суда перед внешними партнерами Камеруна, заявив, что страна "нарушила все международные конвенции, которые подписала".

ДЛЯ СПРАВКИ

Камерун входит в число 31 африканской страны, которая криминализирует гомосексуализм.

По данным Human Rights Watch, камерунские силы безопасности арестовали по меньшей мере 24 человека с февраля в рамках "тесного подавления" лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ+).

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