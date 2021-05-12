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Атака хакеров привела к введению режима ЧП во Флориде

Мир

К серьёзным проблемам привела атака на системы компании Colonial Pipeline (США). Из-за вынужденного отключения трубопровода компании власти Флориды объявили режим ЧП: прогнозируется нехватка горючего.

Атака хакеров привела к введению режима ЧП во Флориде

"Я объявляю режим чрезвычайного положения", — указано в документе, уже подписанном губернатором штата Роном де Сантисом.

Уточняется, что пока режим ЧП объявлен сроком на 30 дней с возможностью продления.

Коротко о ситуации с Colonial Pipeline: компания, которая считается крупнейшим американским оператором трубопроводов, ранее отчиталась о хакерской атаке. Неизвестные скачали примерно 100 Гб данных и запустили в системы Colonial Pipeline вирус-"вымогатель", который требовал "выкуп", блокируя часть данных.

Из-за атаки хакеров в Colonial Pipeline решили временно отключить часть систем, чтобы восстановить их штатную работу. По уточнённым данным, восстановление реально закончить к концу текущей недели.

Ситуация уже привела сразу к нескольким последствиям:

 

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Атака на трубопровод в США - дело рук российских хакеров?
Автор: Константин Шапров
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