Савченко возмущена "дешевизной украинцев в Европе"

Экс-депутат украинской Рады Надежда Савченко возмущена "низкой стоимостью" своих соотечественников на мировом рынке.

По её словам, украинцев "оценивают" очень дёшево не только работодатели в Европе, но и все другие структуры:

"Международное сотрудничество, учения, Атлантический альянс, коалиционные войска: украинский солдат оценивается дешевле, чем сальвадорский или бангладешский, дешевле всех", — посетовала она.

Как бывшая военная, Савченко, вероятно, знает, о чем говорит, когда рассказывает, насколько больше зарабатывают американские наёмники по сравнению с украинскими.

По ее мнению, "за границей понимают, что правительство собственной страны считает этих людей (заробитчан. — Прим. ред.) нулями", и что они, раз уехав из Украины, назад уже не вернутся, потому что "ничего там, дома, не нашли хорошего".

"А это значит, — резюмирует бывшая нардеп, — что платить украинцам можно самый минимум — они на все согласятся, чтобы не возвращаться".

Напомним, что массовый отток украинцев с исторической родины начался почти сразу после победы Майдана.

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