Новые подробности о сроках столь желанного для Украины вступления в НАТО: стране могут выдать ПДЧ в течение президентского срока Джо Байдена.
Данные привёл в ходе конференции бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. Он отметил, что ПДЧ, или План действий по членству (программа, в рамках которой желающим вступить в НАТО странам оказываются активные консультации и помощь) позволит "сделать шаг вперёд".
"Нужно делать шаги вперёд относительно членства Украины в НАТО… Я уверен, что такие решения (относительно ПДЧ) будут приняты — если не в течение этого года, то в течение этого президентского срока Байдена", — цитирует Вершбоу "Укринформ".
Однако пока Украина к вступлению, по его словам, не готова: Киеву стоит заняться:
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