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Шаги вперёд: Киеву пообещали ПДЧ НАТО "при Байдене"

Мир

Новые подробности о сроках столь желанного для Украины вступления в НАТО: стране могут выдать ПДЧ в течение президентского срока Джо Байдена.

Шаги вперёд: Киеву пообещали ПДЧ НАТО "при Байдене"

Данные привёл в ходе конференции бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. Он отметил, что ПДЧ, или План действий по членству (программа, в рамках которой желающим вступить в НАТО странам оказываются активные консультации и помощь) позволит "сделать шаг вперёд".

"Нужно делать шаги вперёд относительно членства Украины в НАТО… Я уверен, что такие решения (относительно ПДЧ) будут приняты — если не в течение этого года, то в течение этого президентского срока Байдена", — цитирует Вершбоу "Укринформ".

Однако пока Украина к вступлению, по его словам, не готова: Киеву стоит заняться:

  • борьбой с коррупцией;
  • реформированием оборонного сектора;
  • согласованием работы в соответствии со стандартами НАТО.

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Украина планирует вступление в НАТО. Россия предупреждает о последствиях
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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