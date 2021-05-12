Израильские военные сообщают об "обезглавливании" разведки ХАМАС

Взаимные обстрелы территорий Израиля и сектора Газа продолжались всю минувшую ночь.

Рано утром пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильским военным удалось "ликвидировать ключевые фигуры разведки ХАМАС":

Напомним, что обстрелы территорий начались в понедельник.

По данным, предоставленным ЦАХАЛ, на текущий момент известно от троих погибших и восьмерых раненых, из которых один — пятилетний ребёнок.

Представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра рассказал, что за два дня обстрелов по сектору Газа погибли 30 человек, в том числе 10 детей, еще 203 пострадали.