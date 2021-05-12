Американцы в панике скупают бензин

В США после пятничного взлома колониального трубопровода в ряде восточных штатов, включая Джорджию, Северную Каролину, Флориду, Вирджинию и Южную Каролину, наблюдается нехватка топлива.

Об этом сегодня пишут американские СМИ.

Трубопровод поставляет примерно 45% топлива на Восточное побережье страны.

"Дефицит усугубляется накопительством и паническими покупками, ухудшая и без того плохую ситуацию", — пишет издание Vice Motherboard.

Как рассказал порталу нефтяной аналитик Патрик Де Хаан, работающий в GasBuddy, компании, которая отслеживает цены на газ и его доступность, несмотря на то что запасы топлива на бензоколонках заканчиваются, цены остаются относительно стабильными, учитывая общий рост, который происходит в течение нескольких недель.

На текущий момент Вирджиния больше всего пострадала от нехватки топлива:

7,6 % заправочных станций закрыты.

Примерно на каждой 20-ой заправке Северной Каролины нет газа.

Но Де Хаан подчёркивает, что этот дефицит вызван прежде всего резким ростом спроса - более,чем на 40% по сравнению с предыдущей неделей — миллионы американцев в панике скупают бензин.

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