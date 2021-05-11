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Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия

Мир » Бывший СССР » Украина

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук подтвердил, что находится на территории Украины и никуда не собирается.

Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия

Во вторник, 11 мая, дома и в офисе Виктора Медведчука Генпрокуратура Украины провела обыски. Депутату было вручено подозрение в государственной измене. Виктор Медведчук расценил действия властей как политическую расправу над ним за его принципиальную политическую позицию. Он заявил, что в ходе обысков ничего противозаконного обнаружено не было, и назвал действия властей нарушающими конституцию и законы Украины.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", — говорится в заявлении Виктора Медведчука, опубликованном на сайте ОПЗЖ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что двум депутатам, которые изначально фигурировали как "М" и "К" (по первым буквам фамилий) предъявлено обвинение в государственной измене.

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Автор: Людмила Черткова
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