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Массовые беспорядки возобновились в Восточном Иерусалиме

Мир » Азия » Ближний Восток

Во вторник, 11 мая, продолжились массовые столкновения палестинцев с израильской полицией в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

Массовые беспорядки возобновились в Восточном Иерусалиме

Массовые волнения в Восточном Иерусалиме продолжаются с тех пор, как несколько арабских семей, проживающих в районе Шейх Джаррах, получили ордера на выселение по решению израильского суда. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в ходе беспорядков пострадали сотни человек, включая полицейских.

"Полиция и бойцы пограничной полиции работают на месте протестов с участием сотен демонстрантов в районе Шейх Джаррах, некоторые из участников беспорядков несут плакаты с призывами националистического и расистского содержания. Полицейские действуют, используя различные спецсредства для разгона толпы", — сообщила пресс-служба израильской полиции.

Волнения в Восточном Иерусалиме происходят на фоне эскалации напряжённости между Израилем и Палестиной. В настоящее время стороны ведут ракетный обстрел.

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Израиль продолжает уничтожать Палестину
Автор: Людмила Черткова
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