Почти 20 млн британцев подали в суд на Apple

Британцы подали коллективный иск в суд на Apple, требуя от американского гиганта компенсации за завышение стоимости приложений в AppStore.

Об этом сообщила в своём твиттер-аккаунте преподаватель Королевского колледжа Лондона Рэйчел Кент, которая является инициатором иска. По её словам, иск подан от лица 19,6 млн британцев, которые считают, что компания Apple нарушила закон о конкуренции и завышала цены на приложения в AppStore.

Пользователи приложений утверждают, что комиссии AppStore за пользование приложениями завышены, а политика Apple не позволяет разработчикам приложений использовать свои платёжные системы. На этом компания зарабатывает "чрезмерную прибыль", убеждены истцы.

Компенсацию, которую получат британские пользователи айфонов, может составить до 1,5 млрд фунтов стерлингов ($2,1 млрд).