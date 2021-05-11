"М" и "К": кого из депутатов Рады подозревают в государственной измене

Новости из украинской Рады: двум депутатам, которые изначально фигурировали как "М" и "К" (по первым буквам фамилий) предъявлено обвинение в государственной измене.

"Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента — М и К", — написала в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Венедиктова также отметила, что обвинения связаны и с "покушением на разграбление" ресурсов Украины в Крыму.

Далее пришли подробности от депутата Алексея Гончаренко: представитель "Европейской солидарности" уточнил, что "М" — это Виктор Медведчук, глава политсовета партии "ОПЗЖ".

"Спасибо Ирине Венедиктовой за то, что подписала подозрение. Медведчук должен сидеть в тюрьме", — написал Гончаренко.

Интересно, что комментарий Гончаренко написал под другим сообщением в Telegram, в котором упоминался и обладатель буквы "К", — это также представитель "ОПЗЖ" Тарас Козак.

Версию о том, что обвиняемые — именно Медведчук и Козак, указали в своих материалах журналисты издания "Украинская правда", также её подтвердили в "РБК-Украина". Кроме того, по сведениям "Зеркала недели", дома у Медведчука 11 мая начался обыск.

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