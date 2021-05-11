"Кошмар и ужас": чем чревато прерывание визового режима США и РФ

На горизонте для всех связанных с США россиян начинают маячить проблемы: Штаты "тормозят" процессы выдачи виз. Проблемы могут возникнуть при получении:

рабочих;

студенческих;

деловых;

туристических виз.

Также сложности могут возникнуть у участников различных программ обмена. Что происходит и к чему всё идёт, для "Общественной службы новостей" разъяснил политолог Грег Вайнер.

"Кошмар и ужас": что ждёт обе стороны

Ситуация, предупредили в посольстве, в скором времени "разрастётся": могут начаться проблемы и с работой по документам, например, с нотариальной заверкой и с продлением паспортов. Также число иммиграционных виз для россиян резко сократят.

Кроме того, генконсульства Штатов уже "сократили обязательную программу":

Екатеринбург — с 1 апреля не выдают визы для россиян, а также не обслуживают граждан США;

Владивосток — прекратили работу.

Вайнер, комментируя ситуацию, объяснил:

"Дело в том, что около трёх тысяч граждан России, как минимум, а то и пятьсот тысяч проживают в Америке. Им требуется огромная консульская помощь и как ответят США в данном случае неизвестно. Консульство в Сиэтле уже не выдаёт визы американцам. Осталось два места: генеральное консульство США в Нью-Йорке и консульский отдел в Вашингтоне, там работают исключительно граждане РФ, там нет американской наёмной рабочей силы. Поэтому насколько сокращены объемы консульской помощи этим сотням тысячам российских граждан — вот это большой вопрос. Я думаю, всё только начинается. Сейчас стоит разобраться в том кошмаре и ужасе, который сейчас предстоит пройти людям, родственники, друзья, которых хотят поехать в США, им предстоит пройти через муки Ада".

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