Необычные новости из Австралии: один из мигрантов, находящихся в специальном центре содержания, сумел прокопать достаточно длинный тоннель для побега.
Данные передаёт канал ABC: мигрант приехал из Польши, а длина инженерного "сооружения" составила около 20 метров. Уточняется, что побег, возможно, входил в планы сразу нескольких мигрантов.
"Пограничная служба Австралии может подтвердить, что предполагаемая попытка побега была предотвращена после выявления частично вырытой ямы в Центре содержания иммигрантов Yongah Hill", — уточнил данные представитель австралийской пограничной службы.
Как оказалось, неудачливому мигранту не хватило до свободы буквально пяти метров. Если бы тоннель удалось завершить, он смог бы оказаться за двумя внутренними и одним внешним ограждением. По оценкам специалистов, рытьё тоннеля отняло минимум несколько месяцев.
На данный момент в Yongah Hill находится около 350 человек, около 50% из которых просят в стране убежища.
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