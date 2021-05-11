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В Австралии сорвали план "подземного побега" польского мигранта

Мир

Необычные новости из Австралии: один из мигрантов, находящихся в специальном центре содержания, сумел прокопать достаточно длинный тоннель для побега.

В Австралии сорвали план "подземного побега" польского мигранта

Данные передаёт канал ABC: мигрант приехал из Польши, а длина инженерного "сооружения" составила около 20 метров. Уточняется, что побег, возможно, входил в планы сразу нескольких мигрантов.

"Пограничная служба Австралии может подтвердить, что предполагаемая попытка побега была предотвращена после выявления частично вырытой ямы в Центре содержания иммигрантов Yongah Hill", — уточнил данные представитель австралийской пограничной службы.

Как оказалось, неудачливому мигранту не хватило до свободы буквально пяти метров. Если бы тоннель удалось завершить, он смог бы оказаться за двумя внутренними и одним внешним ограждением. По оценкам специалистов, рытьё тоннеля отняло минимум несколько месяцев.

На данный момент в Yongah Hill находится около 350 человек, около 50% из которых просят в стране убежища.

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8 МИНУСОВ АВСТРАЛИИ (ЧЕСТНО) ИММИГРАЦИЯ В АВСТРАЛИЮ 2021
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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