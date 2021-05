Принц Гарри решил попробовать себя в роли продюсера

Знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри предложила принцу Гарри принять участие в съёмках нового проекта, где ему предстоит быть продюсером.

С британским принцем Опра уже успела поработать, когда брала у него интервью. С проектом под названием The Me You Can't See зрители смогут ознакомиться в мае этого года.

По её словам, проект представляет собой документальный сериал, включающий в себя истории, которые помогут приподнять завесу тайны над такой актуальной проблемой, как психическое здоровье общества, сообщает inforeactor. ru.

В съёмках документального сериала Опры Уинфри также примут участие актриса Гленн Клоуз, боксёр Вирджиния Джинни Фукс, певица Леди Гага и другие.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.