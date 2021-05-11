"Слава всем партнёрам": Зеленский об очередном "достижении" по Донбассу

Новые данные по ситуации на Донбассе предоставил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, один из типов обстрелов на Донбассе "почти ушёл в прошлое".

Речь идёт, по данным Зеленского, о прицельных обстрелах снайперов. Президент поблагодарил за совместную работу партнёров Украины и отметил, что самое важное сейчас — сохранить жизни украинских военных.

"Мы видим уменьшение, даже не то что уменьшение, а почти ушли в прошлое прицельные снайперские обстрелы, их действительно стало очень-очень мало. Именно из-за них было более 30 жертв только с начала этого года, именно из-за прицельного вражеского огня из снайперских винтовок. Их действительно стало очень мало, слава Богу и слава всем партнёрам, кто был привлечён к этому важному делу — сохранению жизней наших военных на Востоке", — высказался Зеленский в ходе пресс-конференции в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны".

Однако, добавил президент, продолжаются так называемые провокационные обстрелы.

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