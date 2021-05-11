Смена главы компании "Нафтогаз" не мешают сотрудничеству Украины и международных кредиторов, считает украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, "на кредиторов и наших партнёров" могут повлиять только "решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются на Украине", сообщает "РБК-Украина".
Шмыгаль полагает, что личность главы "Нафтогаза" для кредиторов не имеет значения. Он сослался на дословную фразу "партнёров": "фамилия не имеет роли".
Также украинский премьер отметил, что реформа корпоративного управления не является приоритетом для Запада, ему важнее судебная реформа и борьба с коррупцией.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд были возмущены увольнением главы "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначением на его место исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.
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