Шмыгаль: смена главы "Нафтогаза" не повлияет на отношения с Западом

Смена главы компании "Нафтогаз" не мешают сотрудничеству Украины и международных кредиторов, считает украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, "на кредиторов и наших партнёров" могут повлиять только "решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются на Украине", сообщает "РБК-Украина".

Шмыгаль полагает, что личность главы "Нафтогаза" для кредиторов не имеет значения. Он сослался на дословную фразу "партнёров": "фамилия не имеет роли".

Также украинский премьер отметил, что реформа корпоративного управления не является приоритетом для Запада, ему важнее судебная реформа и борьба с коррупцией.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд были возмущены увольнением главы "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначением на его место исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.

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