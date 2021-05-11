Сегодня, 11 мая, в Киеве начнет работу "Форум Украина 30".
Как сообщила пресс-служба главы Незалежной, акция продлится три дня. Участники будут говорить о национальной безопасности страны и "грозящих Украине и международной стабильности агрессивных действиях России".
С особой гордостью организаторы отмечают, что, помимо руководителей силовых ведомств Украины, с докладами на форуме выступят Кристина Квин, временный поверенный в делах США на Украине, и Матти Маасикас, посол Евросоюза в Киеве.
Кроме того, сегодня на площадках форума будут говорить о "вступлении в НАТО, Стратегии национальной безопасности Украины, информационной безопасности в современном мире".
Напомним, форум "Украина 30" проводится с 8 февраля. Ранее на его площадках говорили о пандемии, тарифах ЖКХ, энергетической безопасности и проблемах инфраструктуры.
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