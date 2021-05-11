В Киеве начинает работу форум "Украина 30". Тема - "що робити з Росією"

Сегодня, 11 мая, в Киеве начнет работу "Форум Украина 30".

Как сообщила пресс-служба главы Незалежной, акция продлится три дня. Участники будут говорить о национальной безопасности страны и "грозящих Украине и международной стабильности агрессивных действиях России".

С особой гордостью организаторы отмечают, что, помимо руководителей силовых ведомств Украины, с докладами на форуме выступят Кристина Квин, временный поверенный в делах США на Украине, и Матти Маасикас, посол Евросоюза в Киеве.

Откроет мероприятие лично президент Зеленский, который расскажет о "долгосрочных системных угрозах национальной безопасности Украины со стороны России".

Кроме того, сегодня на площадках форума будут говорить о "вступлении в НАТО, Стратегии национальной безопасности Украины, информационной безопасности в современном мире".

12 мая будет посвящен теме войны — участники обсудят способы "укрепления украинской армии и повышения ее боеготовности";

13 мая обсудят "вызовы безопасности Украины и перспективы их преодоления, безопасность границ, стратегию кибербезопасности, вопросы гражданской защиты и общественной безопасности".

Напомним, форум "Украина 30" проводится с 8 февраля. Ранее на его площадках говорили о пандемии, тарифах ЖКХ, энергетической безопасности и проблемах инфраструктуры.

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