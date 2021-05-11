На "разрядку" становись: в АдГ раскритиковали антироссийские санкции

Если оценивать влияние санкций ЕС на экономику, то можно сделать вывод: они вредят как экономике России, так и экономике Германии. В такой ситуации есть очевидное решение — немедленно снять санкции, уверены в партии "Альтернатива для Германии".

"Мир в Европе и во всём мире — одна из центральных целей "Альтернативы для Германии". Важную роль в этом играют хорошие отношения с Россией. Потому что для нас Россия принадлежит Европе. Вот почему санкционную политику нужно прекратить немедленно", — заявил для РИА "Новости" сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.

Политик отметил, что наибольший "урон" понесли предприятия, расположенные на востоке Германии — они активно работали с Россией. Так что в отношениях Москвы и Берлина определённо нужна "разрядка".

Кроме того, подчеркнул Крупалла: партия поддерживает проект "Северный поток-2", потому что он позволит решить вопрос энергетической безопасности Германии, и переговоры, касающиеся как закупок, так и возможного производства на немецкой земле "Спутника V".

"Я не знаю, почему отдельные земли, а не само федеральное правительство ведут переговоры с российской стороной о покупке российской вакцины. Но, конечно, приветствую, что граждане, желающие пройти вакцинацию, могут выбирать между разными препаратами", — отметил политик.

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