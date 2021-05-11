Британское СМИ: двоюродный брат королевы тесно связан с Путиным

Косвенное обвинение принца Майкла Кентского, двоюродного брата королевы Елизаветы, в "особых отношениях с президентом России и тайной торговле своими связями с Путиным" прозвучало в материале британских изданий Sunday Times и Channel 4, которые провели некое "журналистское расследование".

В качестве доказательства предоставлена аудиозапись разговора двоюродного брата королевы и его компаньона с журналистами, выдававшими себя за представителей южнокорейской частной компании.

На ней маркиз Рединг пообещал, что принц Майкл может встретиться с российским президентом и составить перед ним протекцию для компании, которую представляют собеседники.

Сам 78-летний принц Майкл Кентский выводы журналистов отвергает.

"Я много путешествовал по России по разным причинам, но в основном по делам", — сказал принц The Sunday Times.

Связи британского принца с Россией

Принц Майкл — двоюродный брат королевы Елизаветы II — и часто появлялся рядом с ней во время королевских мероприятий.

Его деды по материнской и отцовской линиям являются двоюродными братьями царя Николая II, и он посещает Россию с момента распада Советского Союза в 1992 году. Информация об этом есть на сайте Майкла Кентского.

"Принц Майкл давно установил деловые, благотворительные и культурные связи с Россией и гордится всей той работой, которую он проделал для британо-российской торговли", — говорится в заявлении его пресс-секретаря.

Он говорит по-русски, является патроном Российско-Британской торговой палаты и в 2009 году был награжден орденом Дружбы за свою работу в сфере развития англо-русских отношений.

А вот с Путиным, по словам пресс-секретаря принца, его патрон "не имеет особых отношений":

"в последний раз они встречались в 2003 году, и с тех пор он не общался ни с ним, ни с его офисом".

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