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Президент Румынии просит НАТО усилить присутствие в Восточной Европе

Мир » Европа

Восточноевропейские государства НАТО хотели бы большего военного присутствия союзников на восточном фланге блока.

Президент Румынии просит НАТО усилить присутствие в Восточной Европе

С таким заявлением выступил президент Румынии Клаус Йоханнис после виртуального саммита "Бухарестской девятки", организованного им совместно с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Как союзники на восточном фланге, мы должны продолжать укреплять сдерживание и оборону. Мы все недавно стали свидетелями тревожного наращивания Россией военной мощи в нашем близком соседстве, в Чёрном море, на Украине и вокруг неё, — сказал Йоханнис. — Именно поэтому я выступал, в том числе и в дискуссиях с президентом Байденом, за увеличение военного присутствия союзников в Румынии и по всему югу восточного фланга альянса".

К видеоконференции присоединились президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг и президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы и Словакии.

"Президент Байден выразил свою поддержку укреплению сдерживания и оборонной позиции НАТО, а также важности повышения союзниками своей устойчивости к вредным экономическим и политическим действиям наших стратегических конкурентов", — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Столтенберг публично не выступил с призывом к расширению присутствия в Восточной Европе, но в своем вступительном слове заявил, что участие Байдена продемонстрировало "приверженность США восстановлению альянсов и укреплению НАТО".

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Румыния – новый лидер на Чёрном море?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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