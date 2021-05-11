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Китай намерен провести COVID-границу с Непалом на вершине Эвереста

Мир

Китай установит "демаркационную линию" границы на вершине Эвереста, чтобы избежать любого риска заражения COVID-19 альпинистами из Непала.

Китай намерен провести COVID-границу с Непалом на вершине Эвереста

Об этом сообщает официальное китайское агентство "Синьхуа".

Маршрут восхождения на гору Эверест разделен на южный склон, расположенный на непальской стороне, и северный склон на китайской стороне.

В базовом лагере, расположенном в Непале, ещё в апреле был зарегистрирован случай заражения коронавирусом, из-за чего возникли опасения, что вероятная вспышка пандемии может преждевременно положить конец весеннему сезону восхождений на Эверест, который обычно длится с марта по май.

"Глава спортивного бюро Тибетского автономного района Китая Нима Церинг заверил, что небольшая команда тибетских альпинистов поднимется на Эверест и установит "разделительную линию" на вершине, чтобы предотвратить любые контакты между альпинистами по обе стороны пика", — говорится в материале издания.

По данным "Синьхуа", группа из 21 китайского альпиниста готовится к подъему на Эверест с северного склона. Тибетские гиды установят разделительную линию до их прибытия.

Членам группы запрещается контакт с любым лицом, прибывающим с непальской стороны, и они не могут касаться каких-либо предметов, помещенных на вершине. Неясно, останутся ли тибетские гиды в этом районе для обеспечения соблюдения ограничений.

Как конкретно будет отмечена граница на узкой вершине самой высокой горы в мире, где одновременно могут оставаться только несколько альпинистов, пока не уточняется.

Напомним, что в последние месяцы Непал, соседняя с Индией страна, сильно пострадала от второй волны коронавирусных инфекций.

  • С начала пандемии в стране зарегистрировано более 395 000 случаев и около 3300 смертей от COVID-19.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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