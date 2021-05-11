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Китай обвинил НАСА в двойных стандартах после падения своей ракеты

Мир

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин обвинила "некоторые СМИ и отдельных лиц в США" в двойных стандартах по проблеме космического мусора.

Китай обвинил НАСА в двойных стандартах после падения своей ракеты

Китай обвинил НАСА в двойных стандартах после падения своей ракеты

Заявление прозвучало в ответ на обвинения НАСА в адрес Китая в несоблюдении "ответственных стандартов" в отношении космического мусора, прозвучавшее почти сразу после того, как части ракеты Long March-5B Y2 вошли в атмосферу и распались над Индийским океаном, упав недалеко от Мальдивских островов.

"Возможно, вы помните, что в марте этого года, когда кусок ракеты SpaceX упал на ферму в США, американские СМИ использовали такие романтичные описания, как "освещая ночное небо, как метеор, создавая впечатляющее световое шоу". Но когда дело доходит до Китая, риторика совершенно другая", — посетовала пресс-секретарь китайского МИД.

Чиновница подчеркнула, что Пекин готов укреплять сотрудничество с другими странами, включая США, но отвергает "двойные стандарты в этом вопросе":

"В Китае шутят, что американские политики могут быть забывчивыми, но у интернета длинная память", — отметила она.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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