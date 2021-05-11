Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экономисты назвали сроки нового мирового кризиса
Адвокат предупредил о мошенничестве при покупке домашних животных
Мария Максакова рассказала об издевательствах бывшего мужа
Французские военные предупредили Макрона о риске гражданской войны
Россиянам назвали эффективные способы повышения зарплаты
Лариса Долина выступила во Всеволожске на концерте ко Дню Победы
Онколог рассказал, как не пропустить предраковое состояние
В ОАЭ придумали, как вызвать дождь с помощью дронов
В Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолёт

США разместят "афганский контингент" в Узбекистане и Таджикистане

Мир

Власти США рассматривают возможность размещения своих войск, выведенных из Афганистана, в странах Центральной Азии, в частности, в Узбекистане и Таджикистане.

США разместят "афганский контингент" в Узбекистане и Таджикистане

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным военных источников СМИ, Вашингтон намерен продолжать поддерживать Кабул в сдерживании талибов и других экстремистских группировок после вывода своих войск, поэтому их перемещение в соседние страны позволит им иметь быстрый доступ на афганскую территорию.

Однако значительное военное присутствие России и растущее влияние Китая в регионе препятствуют планам создания американских военных баз в Средней Азии, признают чиновники.

В качестве других альтернатив американское командование рассматривает вариант переброски войск в страны Персидского залива и размещения авианосца в регионе.

Напомним, что в середине апреля президент Джо Байден объявил, что около 2500 американских солдат, которые все еще остаются в Афганистане, вернутся домой к 11 сентября этого года. Вывод войск приурочен к 20-й годовщине нападений на башни-близнецы, которые послужили поводом для развертывания Вашингтоном своих сил в Афганистане.

Источники WSJ утверждают, что вывод может быть сделан досрочно и завершен уже в июле.

Читайте также:

США усиливают охрану своих войск, выводимых из Афганистана


Ни одна задача не выполнена: США уходят из Афганистана с полным поражением


Почти 6% американского военного контингента покинули Афганистан

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Россию готовят к Сирии 2.0 в Средней Азии" – Игорь Коротченко
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
США разместят "афганский контингент" в Узбекистане и Таджикистане
Байден не видит русского следа в кибератаках на топливопроводы США
Столкновения в Израиле: ХАМАС обстреливает Иерусалим ракетами
Корабль береговой охраны США пострелял у берегов Ирана
Знак зодиака 11 мая: знаменитые Тельцы
9 мая МХАТ им. М. Горького отметил большой программой
Экономисты назвали сроки нового мирового кризиса
Копи царя Соломона находятся в интересном месте
Адвокат предупредил о мошенничестве при покупке домашних животных
России нужна победа в экономической войне
Популярное
Мир. Новости мира
Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней

Представители западного сообщества активно обсуждают возможное столкновение России и США.

Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней
России нужна победа в экономической войне
Экономика и бизнес
России нужна победа в экономической войне
Здоровье и профилактика
Онколог рассказал, как не пропустить предраковое состояние
Экономика и бизнес
Экономисты назвали сроки нового мирового кризиса
Соломон Соловьев Знак зодиака 11 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Копи царя Соломона находятся в интересном месте Игорь Буккер Усам Оздемиров России нужна победа в экономической войне Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Гарри и Уильям отказались выступать вместе на открытии памятника матери
Российский шоу-бизнес
Мария Максакова рассказала об издевательствах бывшего мужа
Французские военные предупредили Макрона о риске гражданской войны
Новости Европы
Французские военные предупредили Макрона о риске гражданской войны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников