Власти США рассматривают возможность размещения своих войск, выведенных из Афганистана, в странах Центральной Азии, в частности, в Узбекистане и Таджикистане.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным военных источников СМИ, Вашингтон намерен продолжать поддерживать Кабул в сдерживании талибов и других экстремистских группировок после вывода своих войск, поэтому их перемещение в соседние страны позволит им иметь быстрый доступ на афганскую территорию.
Однако значительное военное присутствие России и растущее влияние Китая в регионе препятствуют планам создания американских военных баз в Средней Азии, признают чиновники.
В качестве других альтернатив американское командование рассматривает вариант переброски войск в страны Персидского залива и размещения авианосца в регионе.
Напомним, что в середине апреля президент Джо Байден объявил, что около 2500 американских солдат, которые все еще остаются в Афганистане, вернутся домой к 11 сентября этого года. Вывод войск приурочен к 20-й годовщине нападений на башни-близнецы, которые послужили поводом для развертывания Вашингтоном своих сил в Афганистане.
Источники WSJ утверждают, что вывод может быть сделан досрочно и завершен уже в июле.
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