Гарри и Уильям отказались выступать вместе на открытии памятника матери

1 июля 2021 года принцессе Диане исполнилось 60 лет, в связи с чем королевская семья решила почтить её память и установить монумент леди Ди на территории Кенсингтонского дворца.

Реализацией данного проекта занимаются сыновья Дианы — принц Уильям и принц Гарри.

Поклонники монаршей семьи полагали, что общее дело сблизит братьев и поможет им наладить отношения, испорченные после скандального интервью Опре Уинфри.

Однако Гарри и Уильям заявили о намерении произносить речь раздельно во время церемонии открытия памятника матери.

"Они оба сделают всё возможное, чтобы оказаться там. Они вместе заказали статую. Для них это очень важно. Конечно, есть надежда, что память о матери поможет восстановить контакт между ними, но сейчас это кажется слишком зыбким", — отметил королевский биограф.

По его словам, конфликт между братьями ещё не исчерпан. Об этом говорит их язык тела.

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