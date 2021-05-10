Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней

Представители западного сообщества активно обсуждают возможное столкновение России и США. В настоящее время отношения этих держав находятся в самой низкой точке со времён холодной войны.

Американские специалисты составили прогноз, согласно которому на разгром России США понадобится всего один месяца. Данные расчёты основаны на разнице военных бюджетов двух стран.

Журналисты издания Sohu прокомментировали планы американцев.

Китайские аналитики считают, что Вашингтон ошибается в своих прогнозах.

Они обратили внимание, что американская армия ещё не сталкивалась с таким мощным противником как Москва.

Журналисты Sohu уверены, что США не посмеют напасть на Россию.

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