Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолёт
Максим Галкин показал снимок своего молодого деда — ветерана войны
Собчак объяснила, как нужно правильно праздновать 9 мая
Лукашенко одобрил декрет о передаче власти на случай его смерти
Фото деда Зеленского заметили в рядах "Бессмертного полка"
Успенская не выдерживает нервного напряжения из-за конфликта в семье
Манижа переписала текст конкурсной песни "Евровидения-2021"
Зеленский отметил вклад русских в победу во Второй мировой войне
Тодоренко рассказала о самочувствии госпитализированного Топалова

Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней

Мир

Представители западного сообщества активно обсуждают возможное столкновение России и США. В настоящее время отношения этих держав находятся в самой низкой точке со времён холодной войны.

Американские специалисты составили прогноз, согласно которому на разгром России США понадобится всего один месяца. Данные расчёты основаны на разнице военных бюджетов двух стран.

Журналисты издания Sohu прокомментировали планы американцев.

Китайские аналитики считают, что Вашингтон ошибается в своих прогнозах.

Они обратили внимание, что американская армия ещё не сталкивалась с таким мощным противником как Москва.

Журналисты Sohu уверены, что США не посмеют напасть на Россию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Что будет в первые 30 дней после нападeнuя на Россию. Прогноз от экспертов CША
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Онколог рассказал, как не пропустить предраковое состояние
В ОАЭ придумали, как вызвать дождь с помощью дронов
Знак зодиака 10 мая: знаменитые Тельцы
Не видя берегов: откуда в России на 9 мая взялись "Сигары Победы"
Подкормка роз сразу после зимы
Купорос обеззараживает, лечит и питает растения
Компост плохо пахнет: что делать
Десять растений, которых боятся комары
Выращивание лимонного эвкалипта в домашних условиях
Лучшие растения для привлечения пчел
Популярное
Общество
Зеленский отметил вклад русских в победу во Второй мировой войне

Президент Незалежной Владимир Зеленский напомнил, что украинцы боролись против фашизма вместе с другими народами.

Зеленский отметил вклад русских в победу во Второй мировой войне
Польская русофобия – след исторических обид
Мир. Новости мира
Польская русофобия – след исторических обид
Российский шоу-бизнес
Собчак объяснила, как нужно правильно праздновать 9 мая
Российский шоу-бизнес
Максим Галкин показал снимок своего молодого деда — ветерана войны
Соломон Соловьев Знак зодиака 10 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Василий Амирджанов День Победы обрастает странными перформансами Василий Амирджанов Любовь Степушова Коронавирус: Индия гибнет и тащит за собой мир Любовь Степушова
Общество
Фото деда Зеленского заметили в рядах "Бессмертного полка"
Общество
Не видя берегов: откуда в России на 9 мая взялись "Сигары Победы"
Подкормка роз сразу после зимы
Цветы и растения
Подкормка роз сразу после зимы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников