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Главный врач Англии оценил перспективы победы над COVID-19

Мир

Мир увидит значительное количество смертей от коронавируса, если не будут предприняты дополнительные усилия по вакцинации уязвимых групп населения во всём мире.

Главный врач Англии оценил перспективы победы над COVID-19

Такой прогноз сделал британский эпидемиолог, главный врач Англии профессор Кристофер Уитти. По его мнению, хотя время и наука работают на стороне человечества, этот вирус никуда не денется. В долгосрочной перспективе он станет гораздо более "мягким" хроническим заболеванием с сезонными пиками, однако его новые мутации ещё долго будут доставлять проблемы человечеству, сообщает Evening Standart.

"В среднесрочной перспективе прогнозы по всему миру по-прежнему выглядят довольно мрачными. Пока мы не индуцируем иммунитет у наиболее уязвимого населения во всём мире, мы будем продолжать наблюдать значительную заболеваемость и смертность от этого вируса", — заявил Крис Уитти, выступая на онлайн-мероприятии Королевского общества, посвящённом теме COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что пандемия коронавируса в Индии за две недели достигла апокалиптических масштабов. На Индию приходится более трети ежедневно регистрируемых случаев инфицирования в мире, а число ежедневных летальных исходов в этой стране составляет более трёх тысяч человек в день.

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Чем опасен "британский" коронавирус?
Автор: Людмила Черткова
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