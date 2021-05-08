Главный врач Англии оценил перспективы победы над COVID-19

Мир увидит значительное количество смертей от коронавируса, если не будут предприняты дополнительные усилия по вакцинации уязвимых групп населения во всём мире.

Такой прогноз сделал британский эпидемиолог, главный врач Англии профессор Кристофер Уитти. По его мнению, хотя время и наука работают на стороне человечества, этот вирус никуда не денется. В долгосрочной перспективе он станет гораздо более "мягким" хроническим заболеванием с сезонными пиками, однако его новые мутации ещё долго будут доставлять проблемы человечеству, сообщает Evening Standart.

"В среднесрочной перспективе прогнозы по всему миру по-прежнему выглядят довольно мрачными. Пока мы не индуцируем иммунитет у наиболее уязвимого населения во всём мире, мы будем продолжать наблюдать значительную заболеваемость и смертность от этого вируса", — заявил Крис Уитти, выступая на онлайн-мероприятии Королевского общества, посвящённом теме COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что пандемия коронавируса в Индии за две недели достигла апокалиптических масштабов. На Индию приходится более трети ежедневно регистрируемых случаев инфицирования в мире, а число ежедневных летальных исходов в этой стране составляет более трёх тысяч человек в день.

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