Генсек ООН призвал не допустить холодной войны любой ценой

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир должен избежать новой холодной войны. Руководитель организации объявил об опасности геополитического разделения между государствами.
"Мы должны любой ценой избежать новой холодной войны. И мы должны преодолеть ложное расхождение между национальным суверенитетом и правами человека, сформировав целостный взгляд на права человека, их неделимость и универсальность", — заявил Гутерреш.
В эти дни в ООН проходят слушания кандидатов на пост нового главы организации. Единственным кандидатом на данный момент является Гутерреш. Срок его полномочий заканчивается 31 декабря 2021 года.
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Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.