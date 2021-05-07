Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Чехия уволила чиновника, рассказавшего о планах закупить "Спутник V"
Шерон Стоун рассказала, что видела в момент клинической смерти
Сочинских зазывал начнут штрафовать за навязывание услуг
Мусульмане России могут пропустить хадж в 2021 году
Дерматолог перечислила правила безопасного загара
Как защитить себя от телефонных мошенников, напоминает эксперт
Андрей Бриг: как певец стал участником боевых действий
Саудовская Аравия запретила гражданам выходить на работу без прививки
Диетолог рассказала, сколько мороженого можно без вреда для здоровья

Генсек ООН призвал не допустить холодной войны любой ценой

Мир

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир должен избежать новой холодной войны. Руководитель организации объявил об опасности геополитического разделения между государствами.

"Мы должны любой ценой избежать новой холодной войны. И мы должны преодолеть ложное расхождение между национальным суверенитетом и правами человека, сформировав целостный взгляд на права человека, их неделимость и универсальность", — заявил Гутерреш.

В эти дни в ООН проходят слушания кандидатов на пост нового главы организации. Единственным кандидатом на данный момент является Гутерреш. Срок его полномочий заканчивается 31 декабря 2021 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Антониу Гутерреш - будущий генсек ООН
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Сочинских зазывал начнут штрафовать за навязывание услуг
Мусульмане России могут пропустить хадж в 2021 году
Как защитить себя от телефонных мошенников, напоминает эксперт
Дерматолог перечислила правила безопасного загара
Андрей Бриг: как певец стал участником боевых действий
Саудовская Аравия запретила гражданам выходить на работу без прививки
Мельница мифов: кого боятся слоны
Исправленному не верить: США "почистили" сообщение про Украину и НАТО
Блогер из Владивостока продал участок кожи на шее под рекламу
Диетолог рассказала, сколько мороженого можно без вреда для здоровья
Популярное
Полезно знать
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?

Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.

Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Мельница мифов: что означает SOS?
Полезно знать
Мельница мифов: что означает SOS?
Здоровье и профилактика
Краснеет лицо: почему и что делать
Новости Европы
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Светлана Суворова (Бобырь) Горькая правда о войне — воспоминания ветеранов ВОВ Светлана Суворова (Бобырь) Любовь Степушова Стратегическое партнёрство с США добьёт Украину Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 7 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев
Общество
Вакцину Moderna признали лучшей: почему это разозлило российских специалистов
Азербайджан
В Азербайджане прозвучал призыв обстрелять российских миротворцев 9 Мая
Расположение плаценты: что нужно знать
Репродуктология
Расположение плаценты: что нужно знать
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников