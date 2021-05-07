Главный штаб эстонских сил обороны снова предъявляет претензии России за нарушение воздушного пространства. По сведениям военных, российский самолёт Ил-96 пересёк воздушную границу вблизи острова Вайндлоо.
"Он провёл в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. Самолёт не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии", — говорится в сообщении.
Это второй инцидент в воздушном пространстве Эстонии за два дня. О подобных действиях российских военных эстонцы сообщали 6 мая.
В четверг МИД Эстонии вызвал посла России Александра Петрова. В пятницу послу пришлось снова ехать во внешнеполитическое ведомство. Он получил вторую ноту за два дня.
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