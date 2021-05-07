Исправленному не верить: США "почистили" сообщение про Украину и НАТО

Белый дом продолжает "изящно маневрировать" в своих заявлениях: официальная стенограмма, касающаяся НАТО и Украины, была несколько скорректирована. На это обратили внимание представители Fox News.

Флаги Украины и НАТО

Стенограмма содержала данные о том, поддерживает ли нынешняя американская администрация вступление Украины в альянс.

Комментировать этот вопрос взялась представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, которая начала со странных слов:

"Я говорю, что Укр…да. Да".

Эти слова позднее оказались вычеркнуты из стенограммы.

Интересно, что продолжила Жан-Пьер вполне уверенно и нейтрально: она уточнила, что "двери" НАТО открыты для всех стран, которые успешно выполнят все нужные обязательства для вступления.

"Интересное обновление: WH [Белый дом] редактирует стенограмму", — написал позднее в Twitter репортёр Стивен Нельсон, приложив к нему соответствующий снимок.

Отредактированная стенограмма

Напомним, что ранее Киев настолько сильно напирал на тему НАТО, что Вашингтон попросил "не педалировать" её.