Белый дом продолжает "изящно маневрировать" в своих заявлениях: официальная стенограмма, касающаяся НАТО и Украины, была несколько скорректирована. На это обратили внимание представители Fox News.
Стенограмма содержала данные о том, поддерживает ли нынешняя американская администрация вступление Украины в альянс.
Комментировать этот вопрос взялась представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, которая начала со странных слов:
"Я говорю, что Укр…да. Да".
Эти слова позднее оказались вычеркнуты из стенограммы.
Интересно, что продолжила Жан-Пьер вполне уверенно и нейтрально: она уточнила, что "двери" НАТО открыты для всех стран, которые успешно выполнят все нужные обязательства для вступления.
"Интересное обновление: WH [Белый дом] редактирует стенограмму", — написал позднее в Twitter репортёр Стивен Нельсон, приложив к нему соответствующий снимок.
Напомним, что ранее Киев настолько сильно напирал на тему НАТО, что Вашингтон попросил "не педалировать" её.
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