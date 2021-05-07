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Дело принципа: как Зеленский умудрился возмутить Блинкена и Нулланд

Мир

Новые подробности встречи президента Украины Владимира Зеленского с высокими гостями из США Энтони Блинкеном (госсекретарём) и Викторией Нуланд (его заметителем) стали известны благодаря изданию "Страна.ua". Как оказалось, украинский президент ранее принял решение, которое визитёров из США возмутило.

Дело принципа: как Зеленский умудрился возмутить Блинкена и Нулланд

Речь идёт, пишут в издании со ссылкой на источник в дипломатических кругах, об увольнении главы правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева. По официальной версии увольнение связано с плохой работой "Нафтогаза" в 2020 году, вакантное место уже занял экс-министр энергетики Юрий Витренко.

В ходе переговоров данная "рокировка" была раскритикована как Блинкеном, так и Нулланд. И решения, которое устроило бы и Киев, и Вашингтон, найти так и не получилось.

"Для американцев не принципиальна сама личность Коболева. Важен принцип — что все решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом Набсовет. А Зеленский в случае с Коболевым решил вопрос без Набсовета", — сообщил собеседник "Страна.ua".

По мнению источника "Страна.ua", данный шаг Зеленского лишь укрепит Штаты в желании "снести" его с поста президента, потому что Вашингтон не видит "друга и союзника".

"Если Зеленский не пойдёт навстречу Западу по НАК и по судебной реформе, то кредита МВФ не будет. Будут ли американцы в таком случае предпринимать усилия, чтоб снести Зеленского досрочно? Не факт.

Но на следующих выборах вряд ли поддержат. Будут подтачивать его власть потихоньку", — заключил он.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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