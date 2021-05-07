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Украина выставила на торги исправительные колонии

Мир » Бывший СССР » Украина

В рамках "Большой приватизации тюрем" Украина выставила на аукцион ещё две исправительные колонии — №48 в центре Львова и №51 в Одессе. Торги должны состояться 3 июня текущего года.

Украина выставила на торги исправительные колонии

Как сообщает пресс-служба украинского правительства со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюська, тюрьма во Львове должна заинтересовать инвесторов, поскольку находится в самом центре города и является "чрезвычайно перспективным активом для инвестиций в недвижимость или в создание бизнес-проекта". Начальная стоимость лота составляет 136,1 млн гривен.

Как объяснил министр, решение о продаже тюрьмы было принято из-за того, что на её содержание уходили бюджетные деньги, даже после того, как заключённых перевели в другие исправительные учреждения.

В целом Украина планирует продать 35 исправительных заведений, в том числе 4-8 из них уже в этом году.

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Автор: Анастасия Гостищева
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