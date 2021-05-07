В рамках "Большой приватизации тюрем" Украина выставила на аукцион ещё две исправительные колонии — №48 в центре Львова и №51 в Одессе. Торги должны состояться 3 июня текущего года.
Как сообщает пресс-служба украинского правительства со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюська, тюрьма во Львове должна заинтересовать инвесторов, поскольку находится в самом центре города и является "чрезвычайно перспективным активом для инвестиций в недвижимость или в создание бизнес-проекта". Начальная стоимость лота составляет 136,1 млн гривен.
Как объяснил министр, решение о продаже тюрьмы было принято из-за того, что на её содержание уходили бюджетные деньги, даже после того, как заключённых перевели в другие исправительные учреждения.
В целом Украина планирует продать 35 исправительных заведений, в том числе 4-8 из них уже в этом году.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.