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Венгрия подтвердила хорошее качество "Спутника V" из Словакии

Мир » Европа » Евросоюз

Венгерская сертифицированная лаборатория подтвердила, что партия вакцины "Спутник V", доставленная в Словакию, соответствует заявленным качествам.

Венгрия подтвердила хорошее качество "Спутника V" из Словакии

Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварски.

Министр подтвердил, что результаты тестов хорошие, и Словакия теперь примет решение о следующем шаге,  сообщает novinky.cz. 

Ранее Россия призвала Словакию вернуть доставленную партию из 200 тысяч доз "Спутника V". 

Бывший премьер-министр Словакии, а ныне министр финансов Игорь Матович первоначально утверждал, что Россия потребовала вернуть "Спутник V", потому что вакцина была протестирована в неаккредитованной лаборатории.

Однако позже он заявил, что официальная причина требования российской стороны заключалась в том, что Словакия вовремя не оплатила вакцину. В качестве министра финансов в новом правительстве премьер-министра Эдуарда Хегера Матович вёл переговоры в Москве о сохранении российской вакцины в Словакии.

По словам Ленгварского,  россияне запросили образец из словацкой партии и всё ещё его тестируют, а "Спутником V " можно начать вакцинацию населения в июне.

Однако неясно, будет ли российская вакцина применяться в Словакии,  да и сам министр не мог этого сказать.

«В основном есть только два варианта: разрешить или запретить вакцинацию этой незарегистрированной вакциной», - сказал Ленгварски.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) еще не одобрило "Спутник V".

Словакия заказала два миллиона доз "Спутника V", и 1 марта в аэропорт Кошице прибыла первая партия из 200 тысяч единиц. Но Словацкое управление по лекарственным средствам засомневалось в их качестве. 

За покупкой вакцины стояли тогдашний премьер-министр Игорь Матович и тогдашний министр здравоохранения Марек Крайчи. Покупка вызвала правительственный кризис в Словакии, потому что другие члены правительства из коалиционных партий были против, поэтому Матович и Крайчи подали в отставку. Однако Матович продолжает работать в правительстве в качестве министра финансов.

Население 60 стран, в которых проживает 3 миллиарда человек, вакцинируются "Спутником V", если бы у вакцины была хоть одна значимая проблема, она была бы гигантски раздута в СМИ.

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Автор: Любовь Степушова
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