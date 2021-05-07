Терпите всё: из Вильнюса напомнили Киеву про "лидерство в регионе"

Со словами поддержки для Киева решили выступить в Вильнюсе. По мнению главы комитета по международным делам Сейма Жигимантаса Павилиониса, Украина стала обладательницей "исторического шанса".

Выступление Павильониса показали на украинском телевидении: политик отметил, что сейчас важно не потерять надежду, а также игнорировать "шум, который который крутили россияне". Украина, по словам политика, стала "лидером региона" — так что важно потерпеть.

"Вы сейчас — лидеры региона. Когда-то была лидером Молдова, когда-то Грузия. Вы сейчас сплотились как страна, держитесь друг друга. Идите в направлении одной стратегической цели, терпите всё. Это исторический шанс", — подбодрил Киев политик.

Напомним, что ранее на Украине побывал с визитом американский госсекретарь Энтони Блинкен. О том, почему визит не привёл ни к чему важному, рассказал Владимир Брутер, эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований.

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