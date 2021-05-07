Со словами поддержки для Киева решили выступить в Вильнюсе. По мнению главы комитета по международным делам Сейма Жигимантаса Павилиониса, Украина стала обладательницей "исторического шанса".
Выступление Павильониса показали на украинском телевидении: политик отметил, что сейчас важно не потерять надежду, а также игнорировать "шум, который который крутили россияне". Украина, по словам политика, стала "лидером региона" — так что важно потерпеть.
"Вы сейчас — лидеры региона. Когда-то была лидером Молдова, когда-то Грузия. Вы сейчас сплотились как страна, держитесь друг друга. Идите в направлении одной стратегической цели, терпите всё. Это исторический шанс", — подбодрил Киев политик.
Напомним, что ранее на Украине побывал с визитом американский госсекретарь Энтони Блинкен. О том, почему визит не привёл ни к чему важному, рассказал Владимир Брутер, эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.