Макрон не сумел найти подход к ЦАР

Франция оказалась неспособна выстроить дружеские отношения с ЦАР, поэтому мешает союзу африканской страны с Россией.

Париж продолжает воспринимать Центральную Африку как свою бывшую колонию, поэтому неспособен выстраивать с Банги отношения на равных. В то же время правительство и население ЦАР видит крепкого союзника в лице России, поскольку Москва не стремится контролировать регион.

Российские инструкторы оказывают консультативную помощь правительственной армии ЦАР (FACA), которая превратилась в боеспособную единицу. Обученные российскими специалистами военнослужащие сумели вернуть безопасность жителям страны и выбить боевиков.

На фоне успехов России в центральной Африке президент Франции Эммануэль Макрон очень чувствительно относится к собственным неудачам в ЦАР, воспринимая их как личное поражение.

Неудивительно, что именно французские СМИ начали информационную атаку в отношении российских инструкторов, которых журналисты причисляют к "ЧВК Вагнера". Подобный вброс недавно был опубликован изданием Radio France internationale.

Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов назвал материал клеветой, сделанной с целью навредить деятельности россиян в ЦАР. Он отметил большую заслугу России в стабильности, которая сейчас установилась в африканском государстве, пишет Новый день.

"Все это время на территории ЦАР находились более 10 000 сотрудников ООН, они тоже не противодействовали боевикам и смотрели сквозь пальцы на происходящее. Более того, другие международные организации замешаны в прямой поддержке боевиков. Все это было направленно на разжигание конфликтов и дестабилизацию ситуации в ЦАР", — отметил Иванов в своих соцсетях.

Международные организации оказывают давление на жителей страны и пытаются убедить их в том, что без зависимости от Вашингтона или Парижа ЦАР не сможет существовать. Однако глава СОМБ уверен, что у Банги есть все шансы обрести независимость и установить безопасность на всей территории ЦАР.

"Инструкторы продолжат обучать FACA, жандармерию и полицию. СОМБ останется в стране пока народ ЦАР будет нуждаться в помощи", — заключил Иванов.

Подобное заявление также выгодно отличает действия России в ЦАР от работы Франции в этой стране. В 2013 году подконтрольные Парижу военнослужащие бежали из страны перед масштабным наступлением боевиков. Они оставили местное население один на один с радикалами.