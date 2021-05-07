Макрон не сумел найти подход к ЦАР

Франция оказалась неспособна выстроить дружеские отношения с ЦАР, поэтому мешает союзу африканской страны с Россией.
Париж продолжает воспринимать Центральную Африку как свою бывшую колонию, поэтому неспособен выстраивать с Банги отношения на равных. В то же время правительство и население ЦАР видит крепкого союзника в лице России, поскольку Москва не стремится контролировать регион.
Российские инструкторы оказывают консультативную помощь правительственной армии ЦАР (FACA), которая превратилась в боеспособную единицу. Обученные российскими специалистами военнослужащие сумели вернуть безопасность жителям страны и выбить боевиков.
На фоне успехов России в центральной Африке президент Франции Эммануэль Макрон очень чувствительно относится к собственным неудачам в ЦАР, воспринимая их как личное поражение.
Неудивительно, что именно французские СМИ начали информационную атаку в отношении российских инструкторов, которых журналисты причисляют к "ЧВК Вагнера". Подобный вброс недавно был опубликован изданием Radio France internationale.
Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов назвал материал клеветой, сделанной с целью навредить деятельности россиян в ЦАР. Он отметил большую заслугу России в стабильности, которая сейчас установилась в африканском государстве, пишет Новый день.
"Все это время на территории ЦАР находились более 10 000 сотрудников ООН, они тоже не противодействовали боевикам и смотрели сквозь пальцы на происходящее. Более того, другие международные организации замешаны в прямой поддержке боевиков. Все это было направленно на разжигание конфликтов и дестабилизацию ситуации в ЦАР", — отметил Иванов в своих соцсетях.
Международные организации оказывают давление на жителей страны и пытаются убедить их в том, что без зависимости от Вашингтона или Парижа ЦАР не сможет существовать. Однако глава СОМБ уверен, что у Банги есть все шансы обрести независимость и установить безопасность на всей территории ЦАР.
"Инструкторы продолжат обучать FACA, жандармерию и полицию. СОМБ останется в стране пока народ ЦАР будет нуждаться в помощи", — заключил Иванов.
Подобное заявление также выгодно отличает действия России в ЦАР от работы Франции в этой стране. В 2013 году подконтрольные Парижу военнослужащие бежали из страны перед масштабным наступлением боевиков. Они оставили местное население один на один с радикалами.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.