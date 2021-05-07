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В Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске создана собственная вакцина от коронавируса. По его словам, вводить лекарство в оборот спешить не будут.

"Завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", — приводит Sputnik слова Лукашенко.

По поручению Лукашенко вакцина от коронавируса должна быть создана в Белоруссии в 2023 году. По словам министра здравоохранения страны Дмитрия Пиневича, в промышленных масштабах лекарство планируется выпускать уже в 2022 году.

Разработкой вакцины занимается Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии. Учёные работают над тем, чтобы вакцина была устойчива к любому штамму COVID-19.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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