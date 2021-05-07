Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске создана собственная вакцина от коронавируса. По его словам, вводить лекарство в оборот спешить не будут.
"Завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", — приводит Sputnik слова Лукашенко.
По поручению Лукашенко вакцина от коронавируса должна быть создана в Белоруссии в 2023 году. По словам министра здравоохранения страны Дмитрия Пиневича, в промышленных масштабах лекарство планируется выпускать уже в 2022 году.
Разработкой вакцины занимается Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии. Учёные работают над тем, чтобы вакцина была устойчива к любому штамму COVID-19.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.