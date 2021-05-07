Новые подробности по делу о подготовке в Белоруссии государственного переворота. Как оказалось, для СМИ были доступны только информационные "цветочки", а "ягодку" пообещал позже показать президент страны Александр Лукашенко.
Рассказывая о ситуации, он сообщил: когда факты станут известны, люди будут в ужасе.
"То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали, — цветочки. Ягодка ещё не показана. Но мы покажем её, и вы ужаснётесь тому, что вы увидите", — сообщил Лукашенко, его цитирует Sputnik Беларусь.
Напомним, что ещё 17 апреля стало известно о задержании людей, готовивших покушение как на лидера РБ, так и на его детей. По словам Лукашенко, за подготовкой стоят американские спецслужбы, а по итогу планировалось "вооружённым путём" взять власть в стране.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.