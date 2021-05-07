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"Ягодка ещё не показана": Лукашенко раскроет новые данные о перевороте

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Новые подробности по делу о подготовке в Белоруссии государственного переворота. Как оказалось, для СМИ были доступны только информационные "цветочки", а "ягодку" пообещал позже показать президент страны Александр Лукашенко.

Рассказывая о ситуации, он сообщил: когда факты станут известны, люди будут в ужасе.

"То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали, — цветочки. Ягодка ещё не показана. Но мы покажем её, и вы ужаснётесь тому, что вы увидите", — сообщил Лукашенко, его цитирует Sputnik Беларусь.

Напомним, что ещё 17 апреля стало известно о задержании людей, готовивших покушение как на лидера РБ, так и на его детей. По словам Лукашенко, за подготовкой стоят американские спецслужбы, а по итогу планировалось "вооружённым путём" взять власть в стране.

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