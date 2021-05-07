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Лукашенко рассказал, когда возможны перевыборы президента Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что досрочные выборы главы государства возможны, но для этого США должны выполнить одно условие. Перевыборы будут назначены сразу после того, как это сделает американское руководство.

Лукашенко рассказал, когда возможны перевыборы президента Белоруссии

"Я за выборы, которых они требуют. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Белоруссии выборы", — приводит Sputnik слова Лукашенко.

Лукашенко напомнил о странной избирательной кампании в США, когда люди голосовали по почте, а бюллетени "за Трампа" выбрасывались в урну. По мнению президента Белоруссии, о действующего на момент голосования главу США "вытерли ноги".

"Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать", — заявил Лукашенко.

Политический кризис в Белоруссии

В августе 2020 года Лукашенко был переизбран на новый срок, набрав 80,1% голосов. После выборов в стране вспыхнули беспорядки — оппозиция в лице кандидата Светланы Тихановской не признала итогов волеизъявления.

Лукашенко удалось подавить волнения, после чего было объявлено о конституционной реформе. В апреле 2021 года стало известно, что оппозиционеры готовили вооружённый захват власти и физическое устранение действующего главы государства.

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Автор: Артём Пермяков
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