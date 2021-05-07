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Сигнал для Пекина: об атаке на газопровод, Мьянме, Западе и Китае

Мир

Новости из Мьянмы: группа неизвестных (около 20 человек) атаковала объекты, расположенные рядом с газопроводом, ведущим в Китай. Известно, что ранее из Пекина попросили военных, стоящих сейчас у власти в Мьянме, уделить особое внимание охране связанной с Китаем инфраструктуры.

Кордон полиции, Мьянма
Кордон полиции, Мьянма

Насколько для Китая опасно происходящее в Мьянме? Корреспонденты "Правды.Ру" пообщались с Владимиром Колотовым, доктором исторических наук, профессором, заведующим кафедрой истории стран Дальнего Востока, директор Института Хо Ши Мина при СПбГУ.

Малые, да удалые: чем Мьянма важна для Китая

Прежде всего, начинает рассказа эксперт, следует отметить: Мьянма является единственной страной, через которую проходят китайские газо- и нефтепроводы, ведущие в Индийский океан. То есть стратегически эта страна очень важна.

"Соответственно, некоторые аналитики рассматривают попытки раскачать ситуацию в Мьянме именно как стремление навредить Китаю со стороны Запада.

И тот случай, который вы упомянули, как раз и свидетельствует именно об этом. То есть речь идёт о диверсионных атаках на газопроводы", — рассуждает Колотов.

Сигнал для Пекина: как можно объяснить атаку

Китай
Китай

Для атак, продолжает он, используются беженцы-рохинджа — их используют, в частности, представители ИГИЛ*. Различные диверсионные операции, атаки, нападения в том числе на армию — примеров много.

"Поскольку страна не очень стабильна, диверсионные или террористические акции могут ещё больше раскачать ситуацию, поставить режим под угрозу краха", — считает Колотов.

Понятно, что режим в Мьянме геополитическим противником ни для кого являться не может, продолжает он. Но в силу своей слабости и нестабильности страна может быть использована для того, чтобы послать некий сигнал Пекину.

Мьянма, Таджикистан, Киргизия — звенья одной цепи?

госпереворот в мьянме
Госпереворот в Мьянме

Китай, отмечает Колотов, претендует в настоящее время на то, чтобы быть первой экономикой мира со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соответственно, идёт давление на инфраструктуру, а именно — на каналы поставки газа и нефти.

"Понятно, что Мьянма — не единственный "поставщик", не единственная транзитная страна. Но такое давление — через одну, другую, третью страну — достаточно неприятный сюрприз для Пекина.

Тем более, что газ и нефть Пекин также получает и из России, и из постсоветских стран Центральной Азии, которые тоже недавно вступили друг с другом в пограничный конфликт (я намекаю на Киргизию и Таджикистан).

Очень может быть, что это звенья одной цепи", — заключает Колотов.

 

*ИГИЛ, ИГ — террористическая организация, запрещённая в РФ.

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ЗАЧЕМ КИТАЙ ВОЮЕТ ЗА МЬЯНМУ #НиколайВавилов​
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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