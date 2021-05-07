Новости из Мьянмы: группа неизвестных (около 20 человек) атаковала объекты, расположенные рядом с газопроводом, ведущим в Китай. Известно, что ранее из Пекина попросили военных, стоящих сейчас у власти в Мьянме, уделить особое внимание охране связанной с Китаем инфраструктуры.
Насколько для Китая опасно происходящее в Мьянме? Корреспонденты "Правды.Ру" пообщались с Владимиром Колотовым, доктором исторических наук, профессором, заведующим кафедрой истории стран Дальнего Востока, директор Института Хо Ши Мина при СПбГУ.
Прежде всего, начинает рассказа эксперт, следует отметить: Мьянма является единственной страной, через которую проходят китайские газо- и нефтепроводы, ведущие в Индийский океан. То есть стратегически эта страна очень важна.
"Соответственно, некоторые аналитики рассматривают попытки раскачать ситуацию в Мьянме именно как стремление навредить Китаю со стороны Запада.
И тот случай, который вы упомянули, как раз и свидетельствует именно об этом. То есть речь идёт о диверсионных атаках на газопроводы", — рассуждает Колотов.
Для атак, продолжает он, используются беженцы-рохинджа — их используют, в частности, представители ИГИЛ*. Различные диверсионные операции, атаки, нападения в том числе на армию — примеров много.
"Поскольку страна не очень стабильна, диверсионные или террористические акции могут ещё больше раскачать ситуацию, поставить режим под угрозу краха", — считает Колотов.
Понятно, что режим в Мьянме геополитическим противником ни для кого являться не может, продолжает он. Но в силу своей слабости и нестабильности страна может быть использована для того, чтобы послать некий сигнал Пекину.
Китай, отмечает Колотов, претендует в настоящее время на то, чтобы быть первой экономикой мира со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соответственно, идёт давление на инфраструктуру, а именно — на каналы поставки газа и нефти.
"Понятно, что Мьянма — не единственный "поставщик", не единственная транзитная страна. Но такое давление — через одну, другую, третью страну — достаточно неприятный сюрприз для Пекина.
Тем более, что газ и нефть Пекин также получает и из России, и из постсоветских стран Центральной Азии, которые тоже недавно вступили друг с другом в пограничный конфликт (я намекаю на Киргизию и Таджикистан).
Очень может быть, что это звенья одной цепи", — заключает Колотов.
*ИГИЛ, ИГ — террористическая организация, запрещённая в РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.