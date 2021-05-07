Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россияне стали тратить больше денег на фастфуд
Кабмин обязал нефтяные компании отправлять часть топлива на биржу
Диетолог рассказала, как очистить организм после праздников
Путин назначил ответственного за доставку в Антарктиду "Востока"
Невролог раскрыл причины холодных рук
Мужчина умер после отказа заплатить за проезд в трамвае
Полиция ищет женщину, бросившую двухлетнюю дочь в травмпункте
Какие фильмы предлагают зрителю кинотеатры в мае
Тодоренко развлекается в караоке, пока Топалов лежит в больнице

Охрану хорватско-словенской границы усилят полицией трёх стран

Мир

Патрули на хорватско-словенской границе получат усиление: помочь с охраной приедут полицейские сразу из трёх стран.

Охрану хорватско-словенской границы усилят полицией трёх стран

Как указано на сайте МВД Словении, с 10 мая в патрулировании примет участие 21 сотрудник. Полицейские приедут из Польши, Эстонии и Литвы. Усиление связано с борьбой с нелегальными мигрантами и беженцами, которые приезжают, в том числе, из Турции и стремятся попасть в различные страны ЕС, например, Австрию или Италию.

"На следующей неделе полицейские из других стран-членов ЕС присоединятся к словенским стражам порядка в реализации мер по борьбе с нелегальной миграцией на государственной границе с Хорватией.

В состав контингента войдут 10 правоохранителей из Польши, 6 представителей Литвы и 5 полицейских из Эстонии", — указано в сообщении на сайте словенского МВД.

Напомним, что граница между Хорватией и Словенией отмечает "внешний рубеж" Шенгенской зоны — объединения 26 государств, в рамках которого отменён пограничный контроль.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как мигрант из Пакистана пытается попасть в Германию | О пути беженцев в Европу
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Стратегическое партнёрство с США добьёт Украину
Невролог раскрыл причины холодных рук
Мужчина умер после отказа заплатить за проезд в трамвае
Охрану хорватско-словенской границы усилят полицией трёх стран
Полиция ищет женщину, бросившую двухлетнюю дочь в травмпункте
Какие фильмы предлагают зрителю кинотеатры в мае
Тодоренко развлекается в караоке, пока Топалов лежит в больнице
Зарплату учителей считают несправедливо низкой 64% россиян
Кэшбэк "пенсионный": депутат ГД придумал, как порадовать пенсионеров
Инвестор рекомендует спешить с покупкой долларов и евро
Популярное
Здоровье и профилактика
Краснеет лицо: почему и что делать

Обычно покраснение лица связано с повышенной эмоциональностью, волнением, а также бывает во время приема острой пищи. Врачи рассказали о симптомах красного лица и как с этим явлением бороться.

Краснеет лицо: почему и что делать
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Новости Европы
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Общество
Вакцину Moderna признали лучшей: почему это разозлило российских специалистов
Азербайджан
В Азербайджане прозвучал призыв обстрелять российских миротворцев 9 Мая
Любовь Степушова Стратегическое партнёрство с США добьёт Украину Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 7 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Александр Артамонов "Война камней": почему дети Палестины умирают Александр Артамонов
Репродуктология
Расположение плаценты: что нужно знать
Маммология
Молочная железа. Что необходимо знать про грудь
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
Здоровье и профилактика
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников