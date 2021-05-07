Охрану хорватско-словенской границы усилят полицией трёх стран

Патрули на хорватско-словенской границе получат усиление: помочь с охраной приедут полицейские сразу из трёх стран.

Как указано на сайте МВД Словении, с 10 мая в патрулировании примет участие 21 сотрудник. Полицейские приедут из Польши, Эстонии и Литвы. Усиление связано с борьбой с нелегальными мигрантами и беженцами, которые приезжают, в том числе, из Турции и стремятся попасть в различные страны ЕС, например, Австрию или Италию.

"На следующей неделе полицейские из других стран-членов ЕС присоединятся к словенским стражам порядка в реализации мер по борьбе с нелегальной миграцией на государственной границе с Хорватией. В состав контингента войдут 10 правоохранителей из Польши, 6 представителей Литвы и 5 полицейских из Эстонии", — указано в сообщении на сайте словенского МВД.

Напомним, что граница между Хорватией и Словенией отмечает "внешний рубеж" Шенгенской зоны — объединения 26 государств, в рамках которого отменён пограничный контроль.

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