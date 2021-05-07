Зеленский решил устроить войну коммунальным олигархам

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрит "вопросы ухудшения экономической ситуации на Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги".

Об этом следует из письма секретаря СНБО Алексея Данилова на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает РИА "Новости". В нём Данилов просит правительство представить информацию о собственниках всех энергогенерирующих, энергоснабжающих компаний и операторов системы распределения электроэнергии, газоснабжающих, газосбытовых компаний и компаний в сфере теплоснабжения. Кроме того, СБНО хочет посмотреть на историю, как они стали собственниками.

Тарифы на коммунальные услуги на Украине растут из года в год. В частности, с 2014 года цены на газ для населения выросли в 1,4 раза. При этом повышение коммунальных тарифов всё это время являлось государственной политикой, поддерживаемой западными партнёрами. Так что запрос СБНО о коммунальных олигархах, скорее всего, направлен не на решение проблем населения, а на перераспределение активов в коммунальной сфере.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.