Турция обвинила ЕС в несоблюдении миграционного законодательства

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил ЕС в том, что он не соблюдает миграционное соглашение 2016 года.

По словам главного турецкого дипломата, ЕС не выполнил, в частности, обещанную модернизацию Таможенного союза и либерализацию визовых правил.

"Кроме того, не активировал систему добровольного гуманитарного приёма для сирийцев и не поддержал безопасное, добровольное и достойное возвращение сирийцев на освобождённые от терроризма территории, как это предусматривает соглашение", — заявил министр перед встречей со своим коллегой Хайко Маасом в Берлине.

Чавушоглу отметил, что с 2015 года незаконная миграция в ЕС через Эгейское море снизилась на 92%. Но даже после этого свои обязательства перед Турцией Евросоюз выполнять не спешит.

"ЕС и государства-члены, по-видимому, предпочитают игнорировать свои обязательства перед ним и сосредоточиться только на приверженности Турции сдерживанию незаконной миграции", — сделал вывод глава турецкого МИД и выразил сожаление, что "отношения между ЕС и Турцией были взяты в заложники иррациональными и максималистскими требованиями греков и греческих киприотов".

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