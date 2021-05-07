Министры иностранных дел стран G-7 опубликовали коммюнике по итогам трехдневных встреч в Лондоне.
Ожидаемо, в центре внимания были Китай и Россия. Их традиционно критиковали, но в итоговом документе не прописаны существенные действия против этих двух стран.
Китайские аналитики увидели в этом показатель ослабления усилий США по объединению союзников против КНР. И на основании этого сделали вывод:
По мнению издания Global Times, Россия и Китай должны продолжать развивать сотрудничество "по всем фронтам":
"Китай и Россия могли бы усилить дипломатическую координацию в противостоянии гегемонии и противодействовать попыткам США укрепить альянсы.
Эти два фактора также могут задействовать огромный потенциал экономической взаимодополняемости.
Кроме того, две страны только начали сближаться друг с другом в военном отношении, и в случае необходимости могло бы возникнуть большое сотрудничество, способное вызвать потрясения".
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