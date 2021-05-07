GT: У Китая и России есть возможность "поставить США на место"

Министры иностранных дел стран G-7 опубликовали коммюнике по итогам трехдневных встреч в Лондоне.

Ожидаемо, в центре внимания были Китай и Россия. Их традиционно критиковали, но в итоговом документе не прописаны существенные действия против этих двух стран.

Китайские аналитики увидели в этом показатель ослабления усилий США по объединению союзников против КНР. И на основании этого сделали вывод:

китайско-российское стратегическое партнерство будет продолжать углубляться, так что обе страны станут "реальными союзниками" в противостоянии американской гегемонии.

Global Times о перспективах развития отношений Китая и России

По мнению издания Global Times, Россия и Китай должны продолжать развивать сотрудничество "по всем фронтам":

"Китай и Россия могли бы усилить дипломатическую координацию в противостоянии гегемонии и противодействовать попыткам США укрепить альянсы. Эти два фактора также могут задействовать огромный потенциал экономической взаимодополняемости. Кроме того, две страны только начали сближаться друг с другом в военном отношении, и в случае необходимости могло бы возникнуть большое сотрудничество, способное вызвать потрясения".

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