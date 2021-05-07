Глава ЛНР объяснил, зачем Киеву новые игроки в переговорах по Донбассу

Идея о том, что в "нормандский формат" стоило бы позвать новых участников (в частности, США), ничем хорошим не закончится. Попытки "втянуть" другие страны в обсуждение ситуации с Донбассом отдают желанием оказать большее давление на Россию.

Напомним, что ранее с идеей приглашения в переговорный процесс Вашингтона, Лондона и Торонто выступили в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что можно было бы реализовать параллельный переговорный процесс по Донбассу с новыми участниками, ну или изменить состав "нормандского" формата.

"Я далёк от мысли о том, что включение туда ещё какого-то количества игроков — одного-двух, Соединённых Штатов, ещё кого-то — приведёт к какому-то положительному результату. У меня просто складывается впечатление, что Украина пытается затянуть в "нормандский" формат ещё своих союзников, чтобы как можно более эффективно оказывать давление на Российскую Федерацию, которая говорит: «Ребята, садитесь за стол переговоров вместе с Донбассом». Украина пусть садится, представители политического руководства Украины пусть садятся с руководителями Донбасса и решают все возникшие противоречия", — оценил для РИА "Новости" задумку Киева глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник.

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