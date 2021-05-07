Депутат в Парагвае заявил местным СМИ, что планирует представить законопроект о "легализации грабежа", в ответ на "мародерство, регулярно совершаемое властями".
Хорхе Бритес Гонсалес сказал, что проект можно назвать "Робин Гуд", потому что он направлен на "легализацию краж у тех, кто ограбил народ".
"Это то, что делает правительство, преследуя людей, которые пытаются законно заработать себе на пропитание", — сказал депутат.
"Мы будем изучать, анализировать и высчитывать, до какой конкретно суммы можно легализовать воровство для простых людей, которых грабят муниципалитеты, губернаторы и прочие властные структуры. Народ грабят, надо дать ему возможность выживать", — рассказал журналистам Гонсалес.
П его словам, проект закона "в стадии разработки", но можно предложить легализовать кражу на сумму до 10 000 Гуарани (около $1,48), чтобы люди могли "принести средства к существованию домой".
Позже, в эфире одного из местных каналов депутат пояснил, что его "выступление с инициативой — всего лишь сарказм".
"Конечно, такого проекта нет. Я лишь хотел привлечь внимание правительства, надавить на него, заставить обратить внимание на реальность. И ни в коем случае не планирую нападать на то, что говорится в Великой хартии вольностей страны".
Судя по комментариям, размещенным в сети до того, как Хорхе Бритес Гонсалес "объяснился", пользователи увидели в его словах "откровенную иронию".
Но нашлись те, кто даже защищали спорную инициативу:
"Если политики крадут, почему бы и нам не разрешить делать то же?" — писали люди в Twitter.
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